É possível que vacina para covid-19 estará disponível neste ano

247 - Após o mundo comemorar os resultados positivos da possível vacina da Universidade de Oxford contra a covid-19, uma das principais responsáveis pela pesquisa, Sarah Gilbert, declarou nesta terça-feira (21) que "a meta do final do ano para ter a vacina disponível é uma possibilidade, mas não há absolutamente certeza sobre isso, porque precisamos que algumas coisas aconteçam".

Segundo reportagem do portal UOL, ac vacina experimental, que foi licenciada pela AstraZeneca, produziu resposta imune em ensaios clínicos de estágio inicial, mostraram dados divulgados ontem, o que preservou as esperanças de que ela pode estar disponível até o final do ano.

