Embaixada da China diz que politização sobre origem do coronavírus é 'irresponsável' e está 'fadada ao fracasso'

A Embaixada da China no Brasil se posicionou nesta terça-feira (8) sobre a hipótese que continua sendo levantada por governos do ocidente e veículos de comunicação, de que o novo coronavírus teria sido criado em laboratório pelo país.

Em nota, a embaixada chinesa classificou o assunto como "teoria conspiratória" e afirmou que a hipótese ignora fatos, desrespeita a ciência e se mostra irresponsável e contraproducente com os esforços globais de contenção da pandemia.

"Instamos aquele pequeno número de países e indivíduos a cessar imediatamente a politização do assunto e a sabotagem da cooperação internacional no estudo das origens por motivo de sua agenda política escusa. A politização da origem do vírus, além de ser imoral e impopular, está fadada ao fracasso", diz a Embaixada da China.

Muitos cientistas argumentam que provavelmente a transmissão do vírus foi feita de um animal para um humano. Mas na última semana muito se falou novamente sobre a teoria de que o vírus possa ter saído do Instituto de Virologia de Wuhan.

No Brasil, Jair Bolsonaro está entre os principais propagadores da desinformação do coronavírus em relação à China, que o principal parceiro comercial do país. Durante evento no Palácio do Planalto no dia 5 de maio, Bolsonaro insinuou que o coronavírus teria sido criado em laboratório para uso em uma “guerra química”. “É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu porque um ser humano ingeriu um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês”, afirmou.

