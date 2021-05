Falta de CoronaVac nas quatro regiões do país interrompe imunização de 2ª dose em mais de mil cidades no Brasil

247- Chegou a 11 nesta sexta-feira (07) o número de capitais que deixaram de imunizar a população com a 2ª dose da CoronaVac por desabastecimento nos estoques, onde também há falta da 1ª dose do imunizante contra a Covid-19. Todas as regiões registraram ao menos um estado com a imunização paralisada, sendo 7 no Nordeste, 2 no Norte e 1 no Centro-Oeste (1), Sudeste e Sul.

De acordo com reportagem do G1, a falta do imunizante para 2ª dose ocorre, em virtude do uso, orientado pelo Ministério da Saúde, à época sob o comando do general Eduardo Pazuello, que recomendou aos estados usar todo o estoque como 1ª dose. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CMN), 1.035 municípios de todo o país enfrentam problemas no estoque e interromperam a aplicação da 2ª dose da Coronavac.

Butantan

Segundo o Instituto Butantan, responsável pela produção da CoronaVac no Brasil, a fabricação do imunizante deverá ser reduzida nos próximos meses em função dos ataques à China feitos por Jair Bolsonaro. O país asiático é o fornecedor dos insumos necessários à produção da vacina.

