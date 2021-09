Fiocruz libera 1,7 milhão de doses de AstraZeneca após estados registrarem falta do imunizante

Estão previstas mais entregas da vacina no decorrer da semana, segundo a Fiocruz edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou que está distribuindo nesta terça-feira (14) novos lotes da vacina Oxford-AstraZeneca com 1,7 milhão de doses, após várias cidades registrarem falta do imunizante para a segunda dose contra a Covid-19. Não há data confirmada para chegada aos postos de saúde.

Estão previstas mais entregas da vacina no decorrer da semana, segundo a Fiocruz. A quantidade e as datas serão divulgadas após a conclusão das análises do controle de qualidade.

Com a entrega, a Fiocruz totaliza 93,6 milhões de doses de vacinas entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) desde o início da produção.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE