Fiocruz reduz previsão de entrega de vacinas no segundo semestre para 100 milhões de doses

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) reduziu a previsão de entrega de vacinas contra a Covid-19 no segundo semestre de 110 milhões para 100 milhões de doses, sendo 50 milhões de doses de imunizantes com produção 100% nacional e mais 50 milhões com insumo importado edit

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) reduziu a previsão de entrega de vacinas contra a Covid-19 no segundo semestre de 110 milhões para 100 milhões de doses, segundo o jornal O Globo. A atual projeção é que sejam entregues 50 milhões de doses de imunizantes com produção 100% nacional e mais 50 milhões com insumo importado, contra a estimativa anterior de uma produção totalmente nacional.

Em coletiva nesta quarta-feira, 2, o diretor de Instituto Bio-Manguinhos, Maurício Zuma, e a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, informaram que a projeção anterior de 110 milhões de doses nacionais era uma estimativa que foi feita a partir de dados disponíveis antes mesmo de a vacina desenvolvida por Oxford/AstraZeneca ter sido aprovada.

“Houve problemas em vários sítios de produção, por ser uma tecnologia nova. São coisas que só no processo de desenvolvimento é possível saber”, explicou Trinidade.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológico (Bio-Manguinhos/Fiocruz), recebeu nesta quarta dois bancos, um de células e outro de vírus, para a produção do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) nacional da vacina.

No total, já foram entregues 47,6 milhões de doses ao Plano Nacional de Imunização, incluindo 4 milhões de doses prontas da vacina do Instituto Serum, da Índia. Com o IFA já em estoque no Instituto, estão garantidas outras 12 milhões de doses, além de cerca de 6,5 milhões de doses já produzidas que estão em diferentes estágios de controle de qualidade. Com isso, a Fiocruz tem entregas semanais garantidas até 3 de julho.

A instituição aguarda a confirmação da possibilidade de aceleração das novas remessas de IFA para informar sobre a disponibilidade das próximas entregas.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.