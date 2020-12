Governadores nordestinos pedem ao ministério da Saúde suspensão imediata de voos do Reino Unido, Dinamarca, Holanda e Austrália

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a nova cepa mais contagiosa do novo coronavírus foi encontrada nestes países. O grupo é formado pelos governadores de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe edit

247 - O consórcio de governadores do Nordeste, composto pelos líderes de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, pediram ao ministério da Saúde a suspensão imediata de todos os voos oriundos do Reino Unido, Dinamarca, Holanda e Austrália.

O motivo é o desenvolvimento da nova cepa do novo coronavírus, mais contagiosa, que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), já foi encontrada nestes países.

Diversos países já impuseram restrições aos países citados, mas o Brasil apenas irá monitorar passageiros vindos do Reino Unido ou que visitaram o país recentemente.

Segundo o ministério da Saúde, passageiros e tripulantes que apresentarem sintomas da Covid-19, além de pessoas assintomáticas que testaram positivo, devem entrar em isolamento de, no mínimo, dez dias.

