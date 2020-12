Países europeus suspendem voos do Reino Unido para evitar nova cepa do coronavírus

Holanda, Bélgica e Itália anunciaram que irão adotar a medida.para evitar uma nova cepa do coronavírus, 70% mais contagiosa que a atual, e que está "fora de controle" no Reino Unido edit

247 com agências de notícias - Diversos países europeus proibiram voos oriundos do Reino Unido após a descoberta de que uma nova cepa mais contagiosa do coronavírus está “fora de controle” no país. Além da Holanda, que suspendeu os voos procedentes do Reino Unido neste domingo (20), Bélgica e Itália também anunciaram que irão adotar a medida.

Segundo a imprensa internacional, o governo da Alemanha também avalia suspender os voos procedentes do Reino Unido e da África do Sul. As restrições dos países europeus acontece em paralelo ao lockdown que deverá alcançar um terço da população inglesa em função da nova mutação do coronavírus, que pode ser até 70% mais contagiosa que a variante atual.

Segundo o ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, a nova cepa está circulando “fora de controle no país”.

