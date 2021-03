Hospitais privados só têm estoque de medicamentos para três dias

247 - A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) afirmou nesta quinta-feira, 25, a maioria das unidades particulares do País tem estoque só para mais três ou quatro dias de medicamentos usados no atendimento de pacientes da Covid-19. Os hospitais privados cobram uma atitude do governo federal.

O alerta já havia sido feito no dia 19 deste mês.

A Anahp fala da "desorganização da cadeia de suprimentos, causada pela recente requisição de estoques de produtos anestésicos, essenciais para o tratamento da Covid-19". A associação também diz que os associados fizeram um esforço emergencial para importações extraordinárias dos produtos que estão faltando, com o apoio da Anvisa.

"Ainda assim, o tempo mínimo necessário para que os produtos cheguem ao Brasil exige outra providência que precisa ser imediata: a colaboração do Ministério da Saúde para uma urgente distribuição de estoques decorrentes da requisição que realizou" e espera que a "decisão seja tomada rapidamente e o problema de curtíssimo prazo seja resolvido, até que a situação volte a se normalizar."

