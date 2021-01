Médicos brasileiros agradecem Venezuela por oxigênio (vídeo)

247 - Médicos brasileiros agradeceram ao governo da Venezuela pela doação de cerca de 130 mil litros de oxigênio doados para o estado do Amazonas, que sofre com a escassez do produto, o que tem causado diversas mortes por falta de ar nos pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Em vídeo gravado na fronteira do Brasil com a Venezuela, o presidente da Associação de Médicos Formados no Exterior agradeceu o governo de Nicolás Maduro pelo envio do oxigênio para o Brasil. Ele compõe a Brigada Simón Bolívar, formada por voluntários que prestarão assistência gratuita através de convênio com o estado do Amazonas.

“Estamos aqui na condição de Brigada Simón Bolívar para receber essa comissão e seguir viagem com destino a Manaus”, afirmou. “Estamos juntos contra a Covid-19, com a única finalidade de salvar vidas”, ressaltou.

“O povo brasileiro agradece a contribuição do país vizinho. Muito obrigado”, concluiu.

Médico da #BrigadaSimónBolívar de voluntários, que prestarão assistência gratuita através de convênio c/o Amazonas, recepcionam na fronteira oxigênio da Venezuela e agradecem ao presidente @NicolasMaduro pela ajuda humanitária que salvará vidas no Brasil. pic.twitter.com/JGTJ6KwJz4 January 18, 2021

