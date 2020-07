Miguel Nicolelis: é prematuro chamar situação da pandemia no Brasil de "platô"

"Podemos ficar nesse nível de mortes diárias por muito tempo", afirma o cientista Miguel Nicolelis, que critica duramente a reabertura no País. "Estamos pulando no abismo de mãos dadas". Assista na TV 247 edit

247 - O cientista Miguel Nicolelis, coordenador do Comitê Científico do Nordeste, fez uma análise completa do estágio da pandemia do novo coronavírus no Brasil em entrevista à TV 247 e alertou: “o pior ainda não passou”.

“É importante que as pessoas entendam que o vírus está circulando, está circulando como nunca circulou no Brasil. Essa é uma bifurcação histórica do Brasil onde vamos ter que decidir que tipo de País nós queremos ter. Não há mais como esperar. A sensação que eu tenho é que o Brasil está se comportando como um adolescente. Não dá mais para ser um País adolescente, é preciso rapidamente virar um País adulto. Estamos em uma pandemia global, temos mais de meio milhão de mortos no mundo, a possibilidade de chegarmos a um milhão de mortos antes do final do ano é absolutamente real. A possibilidade de o Brasil dobrar o número de óbitos que temos no País nas próximas quatro ou seis semanas é absolutamente real”.

Ele refutou a ideia de que o avanço do coronavírus no País tenha se estabilizado - o chamado 'platô' - e ainda afirmou que é possível que o Brasil se mantenha nos altíssimos números de contágio e óbito atuais por muito tempo. “Acho prematuro chamar isso de platô ou chamar isso de estabilização porque nós podemos ficar nesse nível de casos diários e de mortes diárias por muito tempo. Mesmo que a gente tenha um platô, vamos supor por uma semana, ninguém garante que isso é estável”.

Sobre o estado e a cidade de São Paulo, que vem deixando o isolamento social cada dia mais , Nicolelis explicou que não se pode acreditar em um isolamento pela metade na região. “Quando você tem fluxos rodoviários contínuos com 38 cidades da Grande São Paulo e você não fecha isso, se São Paulo abre o resto está semifechado, São Paulo vai receber esse fluxo. A Grande São Paulo é uma entidade dinâmica hiperconectada, você consegue fechar a Grande São Paulo fechando uma cidade, ou duas, ou três, são 38 cidades se não me engano. Vamos supor que você feche 37, mas você deixa a cidade de São Paulo aberta: essa cidade de São Paulo vai mandar pacientes pelas rodovias para todos os lugares. Não tem cabimento nenhum abrir São Paulo, não faz o menor sentido”.

Ele disse também que, a exemplo de outros países, o lockdown tem de ser levado a sério e aplicado com firmeza. Caso contrário, o fechamento apenas prolonga a crise. “Não dá para fazer lockdown meia boca, porque senão vamos ficar nessa situação por meses. A Itália errou no começo, mas quando ela entrou, ela entrou. A Itália abriu. A mesma coisa a França, Espanha. Alemanha, que foi o melhor manejo na Europa junto com a Grécia, fez direitinho, foi nas casas, testou. Bom, semana passada ou retrasada apareceu um foco nos frigoríficos e fechou de novo, eles não exitaram porque entendem a dinâmica do vírus”.

O cientista e professor universitário também criticou a volta às aulas neste momento, dizendo inclusive que não mandaria seus filhos à escola. Ele criticou ainda a volta do futebol e colocou em xeque as eleições municipais de 2020.

“Em relação à escola, isso é uma obsessão mundial, é uma coisa de louco, eu não me conformo. Eu não consigo pensar qual é o drama de não mandar as crianças para a escola, eu não mandaria meus filhos nesse momento para escola nenhuma, eu não mandaria para lugar nenhum nesse instante em lugar nenhum do planeta. É a mesma coisa do futebol. Por que o País precisa de futebol nesse momento? Qual é a necessidade de jogar bola nesse momento? O Brasil precisa parar para pensar se realmente dá para ter eleição esse ano".

Sobre a hidroxicloroquina, que voltou à pauta depois de Jair Bolsoanro dizer que foi infectado pelo coronavírus e que está fazendo uso da medicação, Miguel Nicolelis disse mais uma vez que o remédio não tem nenhuma eficácia comprovada no tratamento da Covid-19, assim como qualquer outra medicação. “A cloroquina, basicamente, se a pá de cal já não foi posta nesta altura eu já não sei mais o que pode ser feito para pôr a pá de cal. Neste momento não tem nenhuma droga que trate o coronavírus. Eu não daria para mim e nem para nenhum membro da minha família nenhum desses remédios que fazem propagandas”.

