Monica de Bolle diz que eficácia da CoronaVac é superior ao de vacinas contra gripe, o que é "ótimo"

247 - Monica de Bolle, economista e professora da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, usou as redes sociais para defender o uso da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Segundo ela, a CoronaVac utiliza uma plataforma diferente das demais empresas farmacêuticas e os índices de eficácia do imunizante são “ótimos”.

“A Coronavac não é comparável à Pfizer ou à Moderna ou à AZ. São plataformas completamente distintas. A Coronavac é comparável, como plataforma, à vacina da gripe. Vocês sabem qual é a eficácia da vacina da gripe? Cerca de 40% num ano muito bom. Logo, a Coronavac é ótima”, escreveu ela em sua conta no Twitter.

Segundo o Instituto Butantan, a eficácia geral da vacina Coronavac é de 50,38%, acima dos 50% requeridos universalmente para considerar um imunizante viável.

Confira a postagem de Monica de Bolle sobre o assunto.

A Coronavac não é comparável à Pfizer ou à Moderna ou à AZ.



São plataformas completamente distintas. A Coronavac é comparável, como plataforma, à vacina da gripe.



Vocês sabem qual é a eficácia da vacina da gripe? Cerca de 40% num ano muito bom.



Logo, a Coronavac é ótima. January 12, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais