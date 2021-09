Morte de adolescente não teve relação com vacina contra Covid-19, conclui governo de São Paulo

Apoie o 247

247 - A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo concluiu nesta sexta (17) que o óbito de uma adolescente de 16 anos não foi causado pela vacina da Pfizer contra Covid-19, e sim por uma doença autoimune.

O caso aconteceu em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A adolescente morreu sete dias depois de ser imunizada.

"As análises técnicas indicam que não é a vacina a causa provável do óbito e sim à doença identificada com base no quadro clínico e em exames complementares, denominada Púrpura Trombótica Trombocitopênica (PPT)", diz nota do governo do estado.

A doença autoimune da qual a jovem foi vítima é rara e grave e, até o momento, não há indícios que apontem o quadro como reação pós-vacinação com o imunizante da Pfizer.

A vacinação de adolescentes contra Covid-19 voltou ao debate após o ministro Marcelo Queiroga, sem motivo científico, retirar a orientação para a imunização deste público. Ao que se sabe, a decisão partiu de pressão de Jair Bolsonaro.

