Nicolelis aponta "alta" subnotificação de mortes por Covid no Brasil

247 - O cientista Miguel Nicolelis usou o Twitter na noite desta terça-feira (1) para denunciar a possível subnotificação de mortes por Covid no Brasil.

Ele comparou, com base no Portal da Transparência do Registro Civil, o número de mortos "por todas as causas" em janeiro de 2022 a níveis pré-pandemia.

Segundo Nicolelis, foram registradas mais de 133 mil mortes no primeiro mês de 2022, sendo que antes da pandemia a média para o período era de 100 mil mortes.

A discrepância entre os dados mostra que há algo errado. "Segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, óbitos por todas as causas disparou em janeiro de 2022 atingindo até agora mais de 133 mil mortes. Média pré-pandemia em torno de 100 mil. Subnotificação de óbitos por Covid também deve estar alta".

