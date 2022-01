Nicolelis defende intervenção do Supremo Tribunal Federal no Ministério da Saúde

Cientista afirma que é preciso frear urgentemente a sabotagem do governo Bolsonaro e do ministro Marcelo Queiroga aos esforços de contenção da covid-19 edit

Apoie o 247

ICL

247 – O cientista Miguel Nicolelis, um dos principais pesquisadores brasileiros, concedeu importante entrevista à TV 247 nesta quarta-feira, em que defendeu a intervenção do Supremo Tribunal Federal no Ministério da Saúde. Nicolelis afirmou que o governo Bolsonaro é também uma pandemia e disse que o ministro Marcelo Queiroga sabotou claramente os esforços para a vacinação infantil, ainda que tenha sido derrotado na consulta pública sobre o tema. "O ministro Ricardo Lewandowski tem feito um trabalho louvável, mas é preciso ir além e intervir no Ministério da Saúde", disse Nicolelis ao jornalista Leonardo Attuch.

Nicolelis também comentou um tweet do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez novos apelos pela vacinação , mas afirmou que a fala foi tímida. Segundo o pesquisador, o Brasil deveria estudar seriamente novas medidas de isolamento social. Ele também criticou a hipocrisia de se cancelar blocos de rua, mantendo o desfile da Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista a entrevista de Miguel Nicolelis à TV 247:

PUBLICIDADE