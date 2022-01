OMS manda recado direto à Bolsonaro: 'nenhum vírus que mata pessoas é bem-vindo'

Apoie o 247

247 - Poucas horas após Jair Bolsonaro minimizar os impactos da variante Ômicron do coronavírus e afirmar que a mutação é bem-vinda ao Brasil, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, rebateu a declaração do chefe do Executivo brasileiro. “Nenhum vírus que mata pessoas é bem-vindo, especialmente quando há indivíduos sofrendo”, disse Ryan durante a conferência semanal da OMS sobre a pandemia, de acordo com o Metrópoles.

“É uma doença que pode ser prevenida por vacinas. É muito importante que lembremos que a pandemia ainda está nas nossas mãos. Há muito o que podemos fazer e não é hora de desistir. Não é hora de ceder. Não é hora de declarar que este é um vírus bem-vindo”, completou o diretor da OMS.

Mais cedo, Bolsonaro afirmou, durante entrevista a um canal bolsonarista, que a variante Ômicron “não tem matado ninguém”, e que o óbito registrado em Minas Gerais foi de um paciente que “já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões”. “Acabou falecendo”, minimizou.

Ainda segundo Bolsonaro, “as próprias pessoas que entendem de verdade dizem que ela (a variante do coronavírus) tem uma capacidade de se propagar muito grande, mas de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal. A Ômicron é bem-vinda e pode sinalizar o fim da pandemia”, completou.

