Governo apresenta ao STF plano nacional de imunização contra Covid-19

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cumpriu determinação do STF e apresentou o documento, que tem 96 páginas e detalha como será a vacinação proposta pelo governo federal. Leia o plano na íntegra edit

247 - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o plano nacional de imunização contra o novo coronavírus.

O documento tem 96 páginas e detalha como será a vacinação proposta pelo governo federal. "Apresento, de forma anexa ao presente expediente, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19", diz o ministro Pazuello.

A medida atende a determinação do ministro Ricardo Lewandowski, que no dia 25 de novembro apresentou voto antecipado a favor de que o governo apresentasse o plano em 30 dias, durante julgamento de ação que pede a divulgação do plano nacional de vacinação.

Leia na íntegra o plano nacional de vacinação do governo:

