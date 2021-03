Prefeituras formam consórcio para adquirir vacinas contra a Covid-19

247 - As prefeituras do País devem se reunir em consórcio para adquirir vacinas contra a Covid-19 diante da incapacidade do governo federal, de Jair Bolsonaro. A formação do consórcio foi discutida pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em reunião virtual realizada na tarde desta segunda-feira, 1, que contou com representantes de mais de 500 municípios brasileiros.

O presidente da FNP, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, anunciou que cerca de 100 cidades anunciaram a adesão. Segundo O Globo, a principal cidade do país, São Paulo, também deve aderir ao consórcio nesta semana.

Donizete disse que a união deve ser formalizada até o dia 22 de março, mas não deve utilizar recursos municipais, mas federais.

“O ministro [da Saúde, Eduardo Pazuello] disse que não faltaria dinheiro para a compra de vacinas. Vamos indicar fonte de vacina e ter o recurso disponibilizado pelo governo federal”, afirmou.

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que estados e municípios podem comprar e fornecer vacinas contra a Covid-19 caso o Plano Nacional de Vacinação seja descumprido ou não haja vacinas suficientes para imunizar a população.

Além disso, o Senado aprovou projeto de lei que autoriza estados, municípios e o setor privado a adquirirem vacinas contra a Covid-19. O texto permite que os compradores assumam a responsabilidade pela imunização e abre caminho para a entrada de novas variedades de vacina no país. O projeto, todavia, ainda precisa ser votado na Câmara dos Deputados.

