Quantidade de vacinas distribuídas aos estados deve durar três dias, diz especialista

Brasil de Fato com 247 - A vacinação contra o novo coronavírus começou nesta segunda-feira (18) em 10 estados do país. No total, estão sendo distribuídas cerca de 6 milhões de doses da vacina CoronaVac, aprovada em caráter de uso emergencial neste domingo (17) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A quantidade aprovada até agora e que está sendo distribuída representa, no entanto, apenas 1,4% do necessário para imunizar toda a população: cerca de 420 milhões de doses.

Segundo Raquel Stucchi, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e professora da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a quantidade de vacinas distribuídas aos estados deve durar três dias.

Ela ressalta que, antes de os municípios começarem a aplicar as vacinas, deve ser feito um planejamento com a quantidade disponível do medicamento de forma a garantir duas doses para cada pessoa.

“Se um município recebeu 4 mil doses, deve se programar para vacinar duas mil pessoas. Não podemos correr o risco de perder um montante grande de doses, porque intervalos maiores do que quatro semanas não são recomendados para a vacina do Butantan”, explica.

Para a infectologista, não dá para contar que a produção de vacinas já está a pleno vapor.

