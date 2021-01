10 estados iniciam vacinação contra Covid-19

CE, ES, GO, MA, MS, PI, RJ, SC, SP e TO já começaram a imunização da população com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. edit

247 - A vacinação contra a Covid-19 já foi iniciada nesta segunda-feira (18) nos estados de Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins. O estado de São Paulo iniciou a campanha nesse domingo (17). Todos os estados estão aplicando doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac.

Em Santa Catarina, o primeiro vacinado foi um profissional da saúde, o enfermeiro Júlio César Vasconcelos, que atua no combate à doença do novo coronavírus em Florianópolis. Já em Goiás, a imunização começou em ato simbólico realizado na cidade de Anápolis (GO).

O governador Ronaldo Caiado, que é médico, injetou o imunizante no braço de Maria Conceição da Silva, 73 anos, por volta das 17h. Segundo a assessoria do Governo de Goiás, Maria trabalhou como doméstica e gari. Ela ficou cega de um olho e tem problemas de hipertensão. Hoje, Maria mora no Abrigo dos Velhos Professor Nicéphoro Pereira da Silva, em Anápolis. A idosa tem seis filhos.

Já no Piauí, o início da vacinação se deu com o médico obstetra Joaquim Vaz, de 75 anos, que atua há 45 anos em uma maternidade em Teresina e já teria feito cerca de 20 mil partos na sua carreira.

A técnica de enfermagem Maria Silvana Souza Reis, de 51 anos, foi a primeira a receber a dose da vacina contra a Covid-19 no estado. Ela foi imunizada por volta das 19h18 no Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza.

A Prefeitura do Rio de Janeiro começou a vacinar sua população com a CoronaVac. A vacinação no Rio ocorre no Cristo Redentor.

O conhecimento liberta. Saiba mais