Rússia publica imagem de laboratório de produção da vacina contra Covid-19

247 - A Rússia, que foi o primeiro país a registrar uma vacina contra a Covid-19, divulgou as primeiras imagens (exemplo acima) de laboratórios que produzem o imunizante, em meio a uma campanha internacional para desacreditar a produção russa.

O presidente Vladimir Putin garantiu ao público que ela é segura, acrescentando que uma de suas filhas tomou o insumo como voluntária e se sentiu bem depois.

O diretor do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), Jorge Callado, afirmou que o governo do Paraná assinou um acordo com o governo russo para aquisição e produção da vacina "Sputnik V" no estado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.