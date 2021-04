Secretário internacional de Doria: piadas de Bolsonaro sobre chineses atrapalham importação de insumos para vacina (VÍDEO)

247 - O secretário de Relações Internacionais do governo de São Paulo, Julio Serson, avalia que as mais recentes piadas de cunho xenofóbico de Bolsonaro podem atrapalhar a relação com a China e atrasar a importação pelo Instituto Butantan dos insumos para vacinas. Jair Bolsonaro fez um sem-número de piadas homofóbicas e voltou a ofender os chineses durante sua participação no programa do bolsonarista e negacionista Sikêra Jr na RedeTV na sexta-feira (23), em Manaus (AM). A viagem ficou marcada pela foto nos bastidores do programa na qual, debochando dos mortos pela Covid-19 no Brasil, ele posou para uma foto em que segurava uma placa com a imagem de um CPF e a palavra, num tarja em vermelho, “cancelado”. A expressão ‘CPF cancelado’ é conhecida em grupos de extermínio para mencionar assassinatos.

Para Serson, as piadas têm impacto no humor dos chineses.

“O Brasil depende da autorização do governo chinês para importar o IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) e o presidente fazendo piadas com quem tem nos ajudado”, afirmou o secretário ao Painel da Folha de S.Paulo.

Assista ao vídeo com as piadas xenófobas e homofóbicas de Bolsonaro:

Esse é Bolsonaro em seu habitat natural.



Nunca deveríamos tê-lo tirado de lá.pic.twitter.com/y4wivs0Jei April 24, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.