Alexandre de Moraes suspende quebra de sigilo de Bolsonaro determinada pela CPI da Covid

Por Tácio Lorran, Metrópoles - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes suspendeu determinação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 que estabelecia o envio dos sigilos telemáticos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, e à Corte.

A decisão, assinada na última sexta-feira (19/11) por Alexandre de Moraes, foi publicada nesta segunda-feira (22/11).

Em 26 de outubro, a CPI da Covid-19 aprovou requerimento para que as empresas Google, Facebook, Twitter forneçam dados telemáticos de Bolsonaro, desde abril do ano passado, início da pandemia do novo coronavírus, até o presente momento.

Leia a íntegra no Metrópoles.

