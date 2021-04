Ao vivo: CPI da Covid analisa plano de trabalho e requerimento

Senado iniciou na manhã desta quinta-feira (29) os trabalhos iniciais da CPI da Covid. Roteiro já prevê para a próxima semana a convocação de ex-ministros da Saúde, do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e do ex-chefe da Secretaria de Comunicação Fabio Wajngarten. Acompanhe ao vivo edit

247 - O senado iniciou, na manhã desta quinta-feira (29), os primeiros trabalhos da CPI da Covid, onde o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que é relator, já criticou "tentativa de obstrução" por parte de senadores aliados do governo Jair Bolsonaro.

A Comissão Parlamentar de Inquérito prevê a convocação dos dois ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich para a próxima terça-feira (4) e do ex-ministro Eduardo Pazuello no dia seguinte (5).

Na quinta-feira (6) será a vez do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Na semana seguinte quem vai depor é o ex-chefe da Secretaria de Comunicação do Planalto Fabio Wajngarten.

O roteiro foi dado pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), e posteriormente confirmado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão.

A CPI da Covid se reunirá daqui a pouco para votar o plano de trabalho e requerimentos.



Até o momento, o Sistema do Senado indica 288 requerimentos já apresentados. Entre eles, convocações dos 3 ex-ministros da Saúde e do atual, Marcelo Queiroga. #CPIdaPandemia April 29, 2021

A TV 247 transmite a sessão da CPI da Covid:

