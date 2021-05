Aziz diz que novo depoimento de Pazuello será aprovado nesta quarta: "não será como da última vez"

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), subiu o tom contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na noite desta terça-feira (25). Na segunda-feira (24), Aziz já havia dito que Pazuello poderia sair algemado se mentisse à CPI novamente.

Depois da participação de Pazuello em ato com Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro no domingo (23), que feriu diversas recomendações sanitárias de prevenção ao coronavírus, Aziz disse que o novo depoimento do ex-ministro "não será como da última vez". "As mentiras estão aparecendo. Não sou eu que estou dizendo, são contradições. Agora, se o ministro vier para cá sem nenhum habeas corpus que o protege, não tenha dúvida que não será da mesma forma como foi da última vez. Nós não vamos ser desmoralizados. Estão tentando, nas reuniões tentam, mas sempre há uma coisa para desmoralizar".

Os senadores da CPI, segundo Aziz, devem aprovar nesta quarta-feira (26) o requerimento para a reconvocação de Pazuello. A nova oitiva não deve ocorrer antes de 17 de junho.

O presidente da comissão ainda afirmou que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), também deve ser chamado. Até mesmo o ex-ministro do estado, Wilson Witzel, pode ser convocado.

