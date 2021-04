Barra Torres vira alvo prioritário da CPI da Covid após Anvisa negar pedido de importação da Sputnik V

O diretor-presidente da Anvisa votou contra o pedido dos estados pela importação da vacina russa contra a Covid-19. Agora, ele é "prioridade zero" da CPI edit

247 - Após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) negar o pedido dos estados de importação em caráter excepcional e temporário da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik-V, Antonio Barra Torres, diretor-presidente da agência, deve ser colocado como "prioridade zero" na CPI da Covid, informa Lauro Jardim, no Globo.

O grupo de senadores decidiu levar o tema com urgência ao colegiado. Eles buscam entender quais foram as dificuldades em aprovar o pedido de Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Sergipe, Pernambuco e Rondônia para que o imunizante fosse comprado, distribuído e aplicado na população.

A Anvisa diz que não recebeu o relatório técnico comprovando padrões de qualidade. Segundo Aleksandr Gintsburg, diretor do Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, que desenvolve a Sputnik V, a agência jamais solicitou a visita ao local de fabricação.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.