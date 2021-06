Barroso e Kassio suspendem quebras de sigilo de ex-assessores de Pazuello no Ministério da Saúde

Entre os beneficiados com as decisões dos ministros do STF está o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde Élcio Franco edit

247 - Os ministros Luís Roberto Barroso e Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspenderam as quebras de sigilo de ex-auxiliares do ex-ministro Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, que haviam sido determinados pela CPI da Covid.

Em sua decisão, o ministro Barroso beneficiou o ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde Flávio Werneck, e a ex-diretora do departamento de Ciência e Tecnologia da pasta Camile Giaretta Sachetti.

Já a decisão do ministro Nunes Marques atendeu aos pedidos do ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde Élcio Franco, e do secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do órgão, Hélio Angotti Neto.

Outras pessoas pediram ao STF a suspensão das quebras de sigilo, mas ministros do tribunal mantiveram a decisão da CPI. No sábado (12), por exemplo, os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski mantiveram as quebras de sigilo de Pazuello, Ernesto Araújo e Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde.

