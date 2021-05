Bolsonaro articula relatório paralelo para contrapor Renan Calheiros na CPI da Covid

Segundo interlocutores de Renan Calheiros, o senador pretende incluir crimes contra a humanidade no documento final da relatoria da CPI da Covid edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro está avaliando elaborar um relatório paralelo para contrapor os trabalhos do relator na CPI da Covid, Renan Calheiro (MDB), segundo a CNN.

“A possibilidade já vem sendo discutida por interlocutores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) diante dos sinais de que Renan tende a conduzir os trabalhos com a intenção de sugerir pelo menos três crimes a integrantes do governo: 1) crime comum 2) crimes de responsabilidade 3) crimes contra a humanidade”, informa a reportagem.

Segundo o jornalista Caio Junqueira, da CNN, os possíveis crimes contra a humanidade cometidos por Bolsonaro foram comentados na conversa entre Bolsonaro e o ex-presidente José Sarney (MDB) na semana passada.

Segundo interlocutores de Renan, o senador pretende incluir esse tipo de crime no documento final.

