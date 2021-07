Com depoente em silêncio, Aziz suspende sessão da CPI e anuncia que vai ao STF para esclarecer recurso

"Se a depoente não responder vamos entrar com embargo de declaração para saber os limites da decisão do STF", afirmou o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), após Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos, dizer que ficará em silêncio na comissão. Senadores aguardam uma orientação do Supremo edit

247 - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta terça-feira (13) que entrará com um embargo de declaração no Supremo Tribunal Federal para saber os limites da decisão da Corte, responsável por conceder a Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos, o direito de ficar em silência na Comissão Parlamentar de Inquérito. Senadores aguardam uma orientação do Supremo.

"Se a depoente não responder vamos entrar com embargo de declaração para saber os limites da decisão do STF. Mudaram completamente as coisas no Brasil. Antes o sujeito dizia que não estava sendo investigado. Agora todo mundo fala que tá sendo investigado para não ter que depor", disse o parlamentar.

A diretora anunciou nesta terça-feira (13) que ficará em silêncio.

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) pediu que fosse dada ordem de prisão contra ela. "Ela está em estado flagrancial do crime de desobediência", disse.

Assista à CPI pela TV 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.