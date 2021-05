Confira vídeo escandaloso em que Carlos Wizard faz charlatanismo sobre "tratamento precoce" contra a covid-19

247 – Um vídeo de 2020 revela como o empresário Carlos Wizard, que se tornou bilionário ao vender a rede de escolas Wizard, fez charlatanismo ao promover o suposto "tratamento precoce" contra a covid-19. Depois de uma visita à cidade de Porto Feliz (SP), ele disse que ninguém morreria porque o prefeito ofereceria um kit com cloroquina e ivermectina à população. Consultor informal do ex-ministro Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, Wizard é suspeito de ter financiado o lobby para mudar a bula da cloroquin a, contribuindo para o genocídio do povo brasileiro. Confira o vídeo:

A CPI da covid-19 tem indícios de que Carlos Wizard liderava o Ministério Paralelo da Covid. O @randolfeap confirmou ao G1 a intenção de convocá-lo. Mas por quê?



Nesse moment reuni algumas informações pra você não ser trouxa.



https://t.co/GyBKvTKjod — JaIrme's Vaccine Race 💉 (@jairmearrependi) May 15, 2021

