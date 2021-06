CPI aprova convite para ouvir deputado que alertou Bolsonaro sobre Covaxin

Os depoimentos do deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) e do irmão Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, foram marcados para às 14h da próxima sexta (25) edit

247 - A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira (23) um requerimento do relator Renan Calheiros (MDB-AL) para convidar o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) e seu irmão Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde que relatou ao Ministério Público Federal uma pressão atípica para importação da Covaxin. Os depoimentos dos irmãos Miranda foram marcados para às 14h da próxima sexta (25).

O parlamentar disse que o chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, o servidor Luís Ricardo Fernandes Miranda, foi demitido após denunciar um esquema de corrupção no processo de compra da vacina indiana Covaxin. Mas foi readmitido, afirmou o deputado.

A Covaxin foi a vacina mais cara adquirida pela gestão de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, ao custo de US$ 15 por dose. A compra superfaturada do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante.

