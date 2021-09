CPI da Covid pede à Polícia Federal proteção policial para Bruna Morato

"Eu tenho muita preocupação com o que vai acontecer com a minha vida a partir do dia de hoje”, disse à comissão a advogada que representa médicos da Prevent Senior edit

247 - A CPI da Covid encaminhará nesta terça-feira (28) à Polícia Federal um ofício pedindo proteção policial à advogada Bruna Morato, representante de 12 médicos da Prevent Senior que denunciam à comissão diversas irregularidades na operadora.

Em depoimento, Bruna contou que a Prevent Senior tinha ligação com o chamado "gabinete paralelo" do Ministério da Saúde e atendia interesses do Ministério da Economia que, por meio do suposto "tratamento precoce" contra a Covid-19, queria evitar que o país entrasse em lockdown, paralisando, portanto, as atividades econômicas.

A advogada relatou a senadores temer por sua segurança após a oitiva desta terça-feira. “Eu sempre fui uma pessoa muito discreta. E eu tenho muita preocupação com o que vai acontecer com a minha vida a partir do dia de hoje”.

