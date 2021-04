CPI da Covid quer ouvir integrantes do 'gabinete do ódio', dentre eles Carlos Bolsonaro

Renan Calheiros prepara um requerimento surpresa pedindo a presença de Carlos na comissão. Ele deverá falar no âmbito da subrelatoria responsável por apurar o uso de blogs e redes sociais para a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia edit

247 - O relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), prepara um requerimento surpresa para solicitar a convocação do vereador Carlos Bolsonaro ao colegiado, segundo O Antagonista.

Além de Carlos, os demais integrantes do chamado "gabinete do ódio" também devem ser chamados. O senador Humberto Costa (PT-PE) apresentou pedido nesta quarta-feira (28) para convocar os três assessores especiais da Presidência da República Tércio Arnaud Tomaz, José Matheus Sales Gomes e Mateus Matos Diniz.

O gabinete do ódio falaria à comissão no âmbito da subrelatoria responsável por apurar o uso de blogs e redes sociais, além de grupos de WhatsApp e Telegram, para disseminação de notícias falsas sobre o tratamento da Covid-19, além de espalhar informações inverídicas sobre as vacinas.

Segundo Costa, os assessores da Presidência devem ser ouvidos por atuarem "diretamente nas redes sociais" do ocupante do Palácio do Planalto.

