CPI da Covid vai chamar Pazuello de senhor e não de general

247 - Senadores integrantes da CPI da Covid vão tratar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello como "senhor Pazuello" e não como "general", de acordo com informação publicada pelo blog do Octavio Guedes.

A forma como o ex-ministro será tratado é uma maneira de não associar Pazuello ao Exército e evitar que a imagem da instituição seja prejudicada.

O depoimento de Pazuello estava marcado inicialmente para o último dia 5. O militar, no entanto, alegou ter tido contato com pessoas suspeitas de Covid-19. Ele vai falar no próximo dia 19.

O ex-ministro chegou a fazer um treinamento de seis horas e envolveu uma simulação de confronto com parlamentares. Interlocutores do governo disseram que o general está "muito nervoso".

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.