CPI deve indicar no relatório final uma série de crimes da Prevent Senior, inclusive homicídio

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que pedirá ao Judiciário o indiciamento de sócios, dirigentes e funcionários da operadora de saúde Prevent Senior por homicídio, estelionato e falsidade. A operadora ocultou mortes de pacientes com a doença durante estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina, além de ter enviado para cuidados paliativos destinados a pacientes terminais pessoas que tinham possibilidade de recuperação, entre outras ações.

De acordo com o jornal O Globo, o alinhamento entre a operadora e o governo chegou ao ponto de o diretor-executivo da Prevent, Pedro Batista, participar de uma "live" ao lado de Bolsonaro para fazer propaganda do "kit covid", que tem medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a doença.

Em depoimento à CPI da Covid no último dia 28, a advogada Bruna Morato, representante de ex-médicos da Prevent Senior, afirmou que a empresa fez um "pacto" com o chamado "gabinete paralelo" do Ministério da Saúde que, por sua vez, "estava totalmente alinhado aos interesses do Ministério da Economia".

PUBLICIDADE

De acordo com Bruna, seus clientes a explicaram que "existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrássemos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então existia um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo".

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve pedir o indiciamento de 50 pessoas.

PUBLICIDADE

O relator Renan Calheiros já havia dito que a comissão também pedirá o indiciamento de Bolsonaro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE