Depoimento do diretor-executivo da Prevent Senior à CPI é adiado

Empresa alega que não teve tempo hábil para viabilizar a presença do médico, já que ele recebeu a intimação na tarde de quarta-feira edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, informou através de nota, que não irá comparecer para depor na CPI da Pandemia nesta quinta-feira (16).

Segundo a empresa, a operadora de saúde não teve tempo hábil para preparar o depoente. A Prevent alega que o e-mail de intimação para a oitiva do médico para esclarecer dúvidas sobre o “tratamento precoce” (sem nenhuma comprovação científica) chegou no final da tarde desta quarta-feira (15) e, portanto, não foi possível viabilizar a ida do depoente ao Senado.

“Isso porque, de acordo com o artigo 218 (parágrafo segundo) do Código de Processo Civil, o prazo mínimo para atender a uma convocação desta natureza é de 48 horas”, justificam.

PUBLICIDADE

A Prevent Senior disse que continua à disposição da CPI para quaisquer esclarecimentos pendentes, uma vez que a empresa “prestou todos os esclarecimentos encaminhados pela CPI nos últimos meses”. E que continua à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares”, complementa a nota.

Segundo a defesa do médico, ele deve comparecer à CPI se receber outra notificação com maior tempo tanto para chegar à Brasília – o executivo encontra-se em São Paulo – como para a análise dos autos que embasaram a convocação.

Segundo reportagem da CNN, a CPI já havia sido informada do não-comparecimento do médico por volta das 19h de quarta-feira, horas após o recebimento da intimação.

PUBLICIDADE

A possibilidade de um pedido de condução coercitiva também é descartada, diz a defesa, justamente porque o diretor não se recusou a comparecer e tem amparo legal para assim fazê-lo.

A empresa é apontada por pressionar médicos conveniados a prescreverem medicamentos do “tratamento precoce” ,sem comprovação científica, a pacientes com Covid. O procedimento também era oferecido a clientes de planos de saúde.

A CPI investiga se a prescrição do tratamento teria como objetivo beneficiar empresas ligadas ao governo federal. Informou o site O Antagonista.

PUBLICIDADE

Do diretor-executivo da Prevent Senior a CPI busca saber de quem partiu a iniciativa de prescrever o kit-Covid para os pacientes da Prevent Senior e se teve interferência da da médica Nise Yamaguchi na prescrição do tratamento sem eficácia comprovada.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE