Em discurso grotesco, Flávio Bolsonaro alega risco sanitário para adiar CPI da Pandemia e vira piada

247 - O tom de desespero marcou a fala do senador Flávio Bolsonaro durante a instalação da CPI da Pademia no Senado, na manhã desta terça-feira (27), que irá investigar as arbitrariedades cometidas pelo governo federal no período da pandemia.

Tentando reverter a criação da Comissão, Flávio argumentou que há um risco de os senadores se contaminarem pela Covid-19 por conta do fórum ser presencial. No entanto, a preocupação do senador não condiz com suas ações. Recentemente, ele foi destaque na mídia ao viajar para o Ceará, em plena pandemia, para fazer turismo. No resort luxuoso, ele deslocou o braço e precisou colocar uma tipoia, vestida por ele na reunião da CPI.

Ataque às mulheres

Ele também proferiu declaração machista contra as mulheres, durante participação na CPI da Covid, que está sendo instaurada nesta terça-feira (27) pelo Senado.

"Em primeiro lugar eu acho que as mulheres já foram mais respeitadas. Estão fora da CPI e não fazem nem questão de estar nela. Se conformam em acompanhar os trabalhos à distância”, afirmou o parlamentar.

Flávio também disparou ataques contra Renan Calheiros, possível relator da CPI. "que escolham um relator isento, com responsabilidade", disse.

Acompanhe ao vivo a CPI:

