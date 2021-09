Dossiê denuncia que Prevent Senior estimulava competição entre médicos para bombar kit covid

A operadora de saúde se empenhou ao máximo para impulsionar a prescrição do kit covid edit

247 - A direção da operadora de saúde Prevent Senior induziu uma competição entre médicos para impulsionar a prescrição do kit covid, segundo dossiê que contém denúncias de irregularidades praticadas pela empresa.

O documento foi entregue à CPI da Covid. Elaborado por 12 profissionais da Prevent Senior, seis ainda na rede e seis ex-funcionários, o dossiê revela a prática de crimes contra a saúde pública e a vida cometidos pela Prevent Senior durante o ano de 2020, no auge da pandemia.

Reportagem do UOL publicada neste sábado (25) revela que na Prevent Senior, o kit covid era prescrito a pacientes com sintomas gripais, ainda que sem diagnóstico de Covid-19, segundo os médicos que elaboraram o dossiê. A metodologia consistia em prescrever os remédios sem o consentimento dos pacientes.

As denúncias estão sendo investigadas pela CPI da Covid.

O kit covid é composto por uma série de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da doença, podendo até causar efeitos colaterais graves em determinadas pessoas a depender de comorbidades e do quadro de saúde em geral.

O governo de Jair Bolsonaro e seu gabinete paralelo estimularam a prescrição do kit covid, ao mesmo tempo em que, no auge da pandemia, o governo protelava a aquisição de vacinas. Jair Bolsonaro fez reiterados pronunciamentos nesse sentido e tentou desqualificar a eficácia da vacina, sobretudo a Coronavac, adquirida pelo governo de São Paulo, em parceria com a China.

