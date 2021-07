Surge mais um personagem militar na investigação de propina na compra de vacina: Helcio Bruno

Novo personagem apareceu na sessão desta quinta-feira (15) na CPI, no depoimento de Cristiano Carvalho, da Davati. Ele, que se identifica como "cidadão, cristão, militar" no Twitter, é quem teria organizado a reunião do Ministério da Saúde com a Davati edit

247 - O vendedor no Brasil da empresa Davati Medical Supply Cristiano Carvalho, em depoimento à CPI da Covid no Senado nesta quinta-feira (15), revelou o envolvimento de mais um militar no esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Segundo ele, o coronel da reserva Helcio Bruno, em nome do Instituto Força Brasil, se reuniu algumas vezes com integrantes da pasta na época em que contratos de compra da vacina estavam sendo firmados.

Carvalho disse ter ido pela primeira vez ao Ministério da Saúde em 12 de fevereiro deste ano. Na ocasião, se reuniram o reverendo Amilton Gomes, o policial militar Luiz Paulo Dominghetti, o ex-secretário-executivo da pasta Elcio Franco e os coronéis Cleverson Boechat Tinoco Ponciano, Marcelo Pires e Helcio Bruno.

O vendedor afirmou ainda que teria sido levado ao primeiro encontro pelo coronel Bruno. Um outro encontro teria sido marcado por Helcio Bruno para o dia 15 de março com Elcio Franco.

Em sua conta no Twitter, o coronel diz ser um "cidadão, cristão, militar, empresário, consultor, patriota e cooperador para uma sociedade melhor, mais justa, solidária e próspera".

"Fui receoso, inclusive, nunca quis ter um envolvimento com o governo federal. Mas os traços de veracidade que chegavam até mim por eles me davam a entender que realmente havia essa demanda do governo federal", disse Carvalho.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), em seu Twitter, apontou para o fato de que o esquema estava centralizado em Elcio Franco: "Mais um coronel, Hélcio Bruno, interessado em vacina com propina. Tudo centralizado em Elcio Franco, hoje assessor na Casa Civil, ao lado do presidente genocida, que recebeu o reverendo trambiqueiro, amigo da Micheque. Dizem que Bozo se internou para desviar do assunto. Será?".

"Associação de vários coronéis"

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) lembrou que Helcio Bruno tem ligações e foi colega de turma do coronel Elcio Franco, secretário-executivo do Ministério da Saúde, apontado em diversos depoimentos como alguém que fez parte da negociação de vacinas investigada por corrupção.

O Instituto Força Brasil passou a ser investigado pela CPI, informou o vice-presidente da Comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Ele também revelou que a página na internet da instituição foi retirada do ar nesta quarta, véspera do depoimento de Cristiano Carvalho.

Rogério Carvalho relacionou os nomes dos militares envolvidos na tentativa suspeita de compra de vacina pelo governo Bolsonaro: “Boechat, coronel Guerra, coronel Blanco, Élcio Franco, agora Helcio Bruno… há uma associação de vários coronéis em torno dessa operação tabajara”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista à CPI ao vivo:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.