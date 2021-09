Fakhoury endossa negacionismo de Bolsonaro: "pessoas pegaram o vírus usando máscara do mesmo jeito"

Apoie o 247

247 - Em depoimento à CPI da Covid, nesta quinta-feira (30), o empresário bolsonarista Otávio Fakhoury afirmou que não acredita na eficácia das máscaras de proteção contra o coronavírus.

"As pessoas pegaram o vírus usando a máscara do mesmo jeito. […] Cada um pode usar o que se sente protegido. Se a pessoa se sente protegida com máscara, pode usar. A minha opinião é que ela não protege“, disse Fakhoury à CPI.

O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que não se trata de "liberdade de expressão". "Isso não é liberdade, é crime. Liberdade de opinião é eu torcer para o Flamengo, o senador Tasso torcer para o Ceará. Quando a sua opinião compromete a vida de todos, isso não é liberdade não".

Mais cedo, em entrevista à TV 247, o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que Fakhoury e o empresário Luciano Hang "poderão constar" no relatório final da CPI "com outras coisas mais" - o emedebista fez referência à possibilidade de eles dois serem associados a outros crimes não diretamente relacionados à pandemia.

