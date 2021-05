"Falas de Guedes são estapafúrdias e soam como autoconvocação" à CPI, diz Renan Calheiros

Marcelo Montanini, Metrópoles, com 247 - O relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros, afirmou, nesta quarta-feira (5/5), que as reiteradas declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, “são estapafúrdias” e “soam como uma autoconvocação” aos membros da comissão. Há requerimentos de convocação do ministro que ainda não foram apreciados pelo colegiado.

A comissão aprovou nesta quarta-feira a convocação do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, do ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social Fabio Wajngarten e de representantes da Pfizer, Fiocruz e Instituto Butantan.

“O problema do ministro Paulo Guedes não é efetivamente dos recursos, mas ele tem feito declarações estapafúrdias e soa para a gente como autoconvocação dele. Eu não sei se o estado de espírito dele é esse”, ironizou Calheiros.

Entre as declarações, está a que Guedes deu, em março, sobre o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. À época, ele disse: “A entrega da vacina não está atrasada só agora, não. No primeiro dia, Mandetta saiu [da Economia] com R$ 5 bilhões no bolso. É desde aquela época que deveríamos estar comprando vacina, não é mesmo? O dinheiro estava lá”.

