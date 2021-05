Falta de memória de Teich irrita Renan Calheiros: "eu fui ministro no século passado e lembro de tudo"

Durante a CPI da Covid no Senado, o ex-ministro Nelson Teich justificou falta de memória para não responder a certas indagações em relação à sua passagem no ministério da Saúde edit

247 - Durante a CPI da Covid no Senado nesta quarta-feira (5), o ex-ministro Nelson Teich justificou em seu depoimento a falta de memória para não responder as certas indagações em relação à sua passagem no ministério da Saúde e irritou o relator da comissão, Renan Calheiros.

"Eu fui ministro no século passado e lembro de tudo", disse Renan, ao ressaltar a importância de que Teich respondesse aos questionamentos propostos.

Durante o depoimento, Teich também entregou Jair Bolsonaro, ao reforçar que membros do governo Jair Bolsonaro faziam lobby pelo uso da cloroquina contra a Covid-19. O medicamento não tem comprovação científica para o tratamento contra a doença.

O ex-titular da pasta disse que deixou o cargo devido à "falta de autonomia" para fazer o gerenciamento da maior crise sanitária da história do País.

