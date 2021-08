Flávio Bolsonaro pede acesso a documentos sigilosos da CPI da Covid

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) pediu acesso a documentos sigilosos da CPI da Covid. O material inclui processos em segredo de Justiça, investigações do Ministério Público e quebras de sigilos.

A assessoria do senador afirmou à CNN Brasil que a tendência é que o pedido seja autorizado, já que, como suplente do ministro Ciro Nogueira, Flávio integra o colegiado desde a semana passada.

O acesso de Flávio aos documentos não é considerado ideal pelos senadores. Isso porque a CPI, após o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) , busca investigar as ligações do senador com a indicação de cargos para hospitais federais do Rio, alvos de investigação da comissão.

