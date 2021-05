Frota denuncia Carla Zambelli por quebra de decoro parlamentar

Deputado Alexandre Frota representou contra a colega Carla Zambelli no Conselho de Ética e na Corregedoria Geral da República por ter invadido a sessão da CPI da Covid para afrontar os senadores e tentar defender Wajngarten edit

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) entrou com uma representação contra a também deputada Carla Zambelli (PSL-SP) no Conselho de Ética da Câmara e na Corregedoria Geral da Casa por ter invadido a sessão da CPI da Covid, no Senado , durante a sessão desta terça-feira (12).

“A Carla Zambelli não tá entrando na casa do Bolsonaro, onde ela faz o que ela quiser. Ela jamais poderia ter entrado ali para afrontar os senadores e para poder tumultuar a sessão em que o Fábio Wajngarten estava sendo interrogado. Ela foi de caso pensado”, disse Frota, que contou ter telefonado para os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jorge Kajuru (Podemos-DF) e Humberto Costa (PT-PE).

“Eles estão tão errados e tão incomodados com essa CPI que escalam a Carla Zambelli, que é uma despreparada, sem noção, para criar esse tipo de confusão, algo nada democrático, de um autoritarismo e de uma agressividade. E essa casa não pode aceitar isso”, completou o parlamentar.

Confira a íntegra da ação:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.