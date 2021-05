Governadores vão ao STF contra convocação pela CPI da Covid

247 - Governadores irão ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra convocação para depor na CPI da Covid, disseram ao portal O Antagonista. Os governadores irão recorrer à Corte para derrubar a decisão do colegiado.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), por exemplo, afirmou que a base do governo Jair Bolsonaro no Congresso está tentando “desviar o foco”. Não há amparo legal para convocar os governadores. Se o Supremo permitir, abrirá precedente para convocar ministros do Supremo e até o presidente da República. Não se sustenta”, disse ao portal.

Já o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), afirmou que “a convocação não possui justificativa, se traduzindo em uma manobra claramente política”.

Após decisão da comissão, nesta quarta-feira, 26, estão convocados os governadores Wilson Lima (Amazonas); Waldez Góes (Amapá); Ibaneis Rocha (Distrito Federal); Helder Barbalho (Pará); Coronel Marcos Rocha (Rondônia); Antônio Denarium (Roraima); Carlos Moisés (Santa Catarina); Mauro Carlesse (Tocantins); e Wellington Dias (Piauí).

Segundo o jornalista Alex Solnik, a convocação de governadores para depor na comissão foi um “tiro que saiu pela culatra”. “A intenção era intimidar os de oposição, principalmente os do Nordeste, ou ao menos Flávio Dino, mas, devido ao critério acertado de só chamar quem sofreu operações da Polícia Federal, sete dos nove governadores são atuais ou ex-aliados de Bolsonaro”, afirmou.

Além disso, a CPI decidiu pela nova convocação do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do atual titular da pasta, ministro Marcelo Queiroga.

