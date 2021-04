Humberto Costa diz que blogueiros pagos por Wajngarten para divulgar cloroquina serão investigados pela CPI

247 - O senador Humberto Costa falou ao programa Boa Noite 247, da TV 247, desta quinta-feira (29) sobre as atividades da CPI da Covid no Senado, da qual ele é integrante.

O senador petista disse que além dos ex-ministros da Saúde e o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, cujos depoimentos já estão marcados para a próxima semana, também devem ser convocados para prestar esclarecimentos integrantes do governo para explicar a promoção do uso da cloroquina.

"Vamos investigar o encaminhamento de claroquina para aldeias indígenas como tratamento contra a Covid-19. Vamos investigar também, com o [Fabio] Wajngarten, o financiamento de blogueiros, divulgadores de falsas notícias para que divulgassem o uso da cloroquina, inclusive saber quanto o governo gastou nestas campanhas, e também por que o governo não fez nenhuma campanha [baseada na ciência] de esclarecimento sobre a Covid-19", disse.

Humberto Costa mencionou também a possível convocação do presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Brito, que defende o uso do medicamento comprovadamente ineficaz no tratamento da doença.

A CPI da Covid aprovou nesta quinta-feira (29) a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e dos ex-ministros da pasta no governo Jair Bolsonaro: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello .Durante a sessão, os senadores também aprovaram a convocação do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres. A agenda de convocações foi definida pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Pelo calendário, Mandetta e Teich serão ouvidos próxima terça-feira (4), Eduardo Pazuello será ouvido na quarta-feira (5), Marcelo Queiroga e Barra Torres serão ouvidos na quinta-feira (6).

