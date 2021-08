Humberto Costa: governo tem tentado investigar a vida dos senadores da CPI

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE), integrante da CPI da Covid, elencou, em entrevista à TV 247, as ações tomadas pelo colegiado após a revelação de que a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar supostos vazamentos de depoimentos sigilosos enviados pelo órgão à comissão. Os senadores buscam no Supremo Tribunal Federal (STF) barrar tentativas de obstrução.

“Cobramos do presidente do Senado que ele imediatamente entre com uma ação trancando esse inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, também promova um processo de questionamento judicial à atitude tanto do ministro da Justiça como do diretor-geral da Polícia Federal. Essas são as ações do ponto de vista legal que vamos tomar”, afirmou o parlamentar.

A PF alega que enviou a íntegra dos dois inquéritos e os depoimentos de oito pessoas gravados em vídeo e sem qualquer edição, ao contrário do que denunciou o senador Rogério Carvalho (PT-SE) em depoimento na CPI na última semana.

Tentativas de intimidação

Para Costa, o governo Bolsonaro tenta desmoralizar e intimidar a CPI da Covid. O chefe de governo vê as investigações como um empecilho para seu governo e em diversas ocasiões atacou membros do colegiado .

“Quem está sendo atacado e desrespeitado, com a sua autonomia desrespeitada por parte do Executivo, não é a CPI, é o Senado Federal. Quem tem que assumir isso é o Senado Federal. Isso é parte da estratégia que Bolsonaro está assumindo nesse momento de atacar, agredir e tentar quebrar o princípio da autonomia e independência entre os poderes, além da harmonia, e ameaçar o próprio estado democrático de direito. Então, além da resposta jurídica, nós temos que dar uma resposta política contundente. E estamos dando, já dissemos ao Bolsonaro que não vamos nos intimidar com nenhuma atitude que o governo pretenda tomar contra a CPI”, disse o senador.

O senador denunciou, ainda, as práticas do governo Bolsonaro, que, segundo ele, “cascavilha” a vida dos senadores do G7. “Eles têm começado a investigar a vida dos senadores do G7. Eles têm procurado cascavilhar coisas de cada um dos senadores e ao mesmo tempo chegaram até a conseguir, pela Polícia Federal, o indiciamento do senador Renan Calheiros , coisa que a Polícia Federal não tem autoridade de fazer. Todos nós estamos com essa decisão firme de enfrentar essas tentativas de desgaste e desmoralização da CPI”, completou.

