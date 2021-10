Janio de Freitas: CPI da Covid deve servir de exemplo a MP e Judiciário

A CPI da Covid atuou "sem a corrupção institucional própria do lavajatismo" edit

247 - O colunista Janio de Freitas, na Folha de S.Paulo, elogiou os trabalhos da CPI da Covid, que apresentou seu relatório final na última quinta-feira (20).

Segundo ele, a "CPI traz mais do que a comprovação de um sistema de criminalidade quadrilheira, voltado para o ganho de fortunas e mais poder político com a provocação da doença e de mortes em massa".

As investigações demonstraram que "nada na monstruosidade levada ao poder surgiu do acaso ou não correspondeu à índole do bolsonarismo militar e civil".

Além disso, a "CPI proporciona ainda um exemplo ao Ministério Público e ao Judiciário", pois "cumpriu um propósito de extrema dificuldade, porque contrário a um poder ameaçador e desatinado, e o fez com respeito aos preceitos legais e direitos".

"Sem a corrupção institucional própria do lavajatismo", disse o colunista.

