Kennedy Alencar: "CPI começa com derrota enorme do governo"

247 - O jornalista Kennedy Alencar analisa o início da CPI da pandemia, instaurada nesta terça-feira (27) no Senado Federal, e considera que a “negligência homicida de Bolsonaro é o foco” do fórum.

"O começo dos trabalhos da CPI da Pandemia é enorme derrota do governo, responsável por agravar os efeitos da tragédia sanitária no Brasil. Falar em investigação de governadores e difundir comemorações do Palácio do Planalto são bobagens. Negligência homicida de Bolsonaro é o foco", avalia o jornalista.

