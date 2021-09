Médicos da Prevent Senior tinham meta para receitar kit Covid e até enfermeiros assinavam prontuário

Apoie o 247

247 - A jornalista Chloé Pinheiro, da Veja, informou, no Twitter, que médicos da rede Prevent Senior, alvo da CPI da Covid no Senado, tinham meta para receitar kit Covid. “A história da Prevent Senior é muito escabrosa, nível Mengele mesmo”, escreveu na rede social, nesta quinta-feira, 16.

A jornalista informa que conversou com um dos médicos demitidos pela empresa, que teria contado “para além das mortes no ‘estudo’ da cloroquina”, em que o plano de saúde Prevent Senior ocultou mortes de participantes de um estudo realizado para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina, com o objetivo de tratar a Covid-19.

“Os coordenadores acompanhavam as prescrições do kit Covid, como num esquema de meta a ser batida numa loja. Quando o médico prescrevia menos ou não prescrevia, era chamado para conversar e pressionado a mudar de conduta”, informou.

Segundo ela, o médico declarou que “a regra era, 'espirrou no PS, entrega o kit".

Isso teria causado uma crise dentro da instituição, pois “vendo na prática que a tática não só não funcionava, como aumentava o risco de complicações, alguns médicos passaram a entregar os medicamentos, mas avisando os pacientes para não tomarem”.

“Depois de um tempo, se espalhou entre os profissionais o boato de que a própria Prevent estava enviando pacientes falsos ao PS para checar a conduta dos médicos. O clima era de tensão e autoritarismo”, destacou a jornalista.

Como afirmou o senador Humberto Costa (PT), a rede coagiu médicos e funcionários e fez experimentos gravíssimos com pacientes.

Confira a denúncia da jornalista

Como relata a reportagem da @GloboNews, quem entrava lá c/ sintomas recebia uma polifarmácia, inclusive com uso de remédios e terapias experimentais, como a ozonioterapia. Até heparina inalatória era administrada nas enfermarias. https://t.co/EHDLssHSFy — Chloé Pinheiro (@chloepinheiro) September 16, 2021

No Pronto Socorro, a ideia era evitar a internação dos pacientes, ao mesmo tempo em que se oferecia uma esperança para eles: afinal, ninguém saía de mãos vazias. Além das mortes citadas na matéria, muitos outros idosos (talvez um número incalculável) morreram assim. — Chloé Pinheiro (@chloepinheiro) September 16, 2021

Na conversa com essa fonte, ficou claro que desocupar leitos e maximizar a produtividade era o modus operandi da Prevent. "Tínhamos uma média de 50 atendimentos com prescrição de kit Covid em 12h de plantão, chegando a 80 na 2ª onda. Pensei: vou perder meu CRM aqui". — Chloé Pinheiro (@chloepinheiro) September 16, 2021

Tem muita coisa que ainda precisa ser apurada, e espero que essas notícias sejam apenas o início de outras que revelem o que rola por trás das portas da Prevent. E vale dizer que outros convênios, como a @hapvidasaude, também embarcaram na distribuição maciça do kit. — Chloé Pinheiro (@chloepinheiro) September 16, 2021

Ah, e vale dizer a Prevent atende mais de 500 mil vidas, e encerrou 2020 com um lucro de R$495 milhões de reais, com um crescimento de receita maior do que o aumento de custos nos últimos anos. Como essa mágica é feita atendendo a um custo baixo idosos?https://t.co/QfgZ8Ka2yy pic.twitter.com/nfqpbNdmMn — Chloé Pinheiro (@chloepinheiro) September 16, 2021

