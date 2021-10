Militares executaram política "genocida" na Saúde, diz relatório alternativo da CPI

Apoie o 247

247 - O relatório do senador Alessandro Vieira (Cidadania), que sugere indiciar Jair Bolsonaro e mais 17, destaca que os militares executaram uma política “genocida” no Ministério da Saúde. Um dos que deveriam ser indiciados, segundo Vieira, é o ministro da Defesa e ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto.

“Treinados para executar ordens dos seus superiores, deixaram de lado a capacidade individual de julgamento moral ou discernimento ético sobre o trabalho realizado e executaram uma política genocida”, escreveu Vieira.

Ele menciona os militares que ocuparam cargos no Ministério da Saúde durante o comando do general Eduardo Pazuello. “As investigações sobre a atuação do corpo militar na gestão da pandemia devem ser aprofundadas e apuradas e os culpados devidamente punidos. A farda não pode ser utilizada como escudo de proteção para os erros e omissões cometidos”.

